طرح فاضلاب جنوب شهر بوشهر تا آبان به پایان میرسد
معاون بهرهبرداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر درباره ساخت شبکه جمعآوری فاضلاب تنگکها با پوزش از مردم بوشهر و این محلات گفت: برنامهریزی داریم که تا ۵۰ روز آینده یعنی تا پایان آبان این کار به پایان برسد.
؛ معاون معاون بهرهبرداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر سر طرح عملیاتی فاضلاب مناطق جنوبی شهر بوشهر در تنگک دوم به خبرنگار صداوسیما گفت: طرح ساخت شبکه فاضلاب بخش جنوبی شهر بوشهر دو گام دارد؛ گام یک آن مناطق تنگکها و گام دو آن برای منطقه سبزآباد است.
روحالله دوانی افزود: گام نخست ۱۰۰ کیلومتر شبکه خطوط انتقال و چهار ایستگاه پمپاژ است که یکی از بزرگترین تأسیسات شهری در کشور بهشمار میآید.
او اضافه کرد: اعتبار این طرح بیش از هزار و پانصد میلیارد تومان است که برنامهریزیها برای به سرانجام رساندن آن دو ساله است.
دوانی ادامه داد: امیدواریم با تلاشهایی که میشود کار در خیابان شهدای نیروگاه اتمی تا ۳۰ آبان یعنی تا ۵۰ روز دیگر بهپایان برسد؛ هرچند کوشش داریم اگر شد زودتر به انجام برسد.
معاون بهرهبرداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر بیان کرد: مناطق جنوبی بوشهر و تنگکها در این سالها تراکم جمعیتی بالایی داشته و چاههای جذبی بسیار افزایش پیدا کرده که موجب شده طراز آبهای زیرزمینی بالا بیاید و ساکنان منطقه را دچار چالش کند.
دوانی درباره خوبیهای طرحهای فاضلاب شهری هم گفت: جمعآوری فاضلاب برای افزایش بهداشت محیط و افزایش زیبایی چشمی شهری بسیار کارساز و مهم هستند.
او ادامه داد: فاضلاب جمعآوری شده تنگکهای سهگانه و سبزآباد با یک خط انتقال ۱۲ کیلومتری بهسوی تصفیهخانه میرود که بخشی از این خط انتقال نیز اجرایی شده است.
معاون بهرهبرداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از مردم برای سختشدن رفتوآمد در تنگکها پوزش خواست و از شکیبایی و همراهی آنان سپاسگزاری کرد.