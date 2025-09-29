آب و فاضلاب استان بوشهر:

طرح فاضلاب جنوب شهر بوشهر تا آبان به پایان می‌رسد

معاون بهره‌برداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر درباره ساخت شبکه جمع‌آوری فاضلاب تنگک‌ها با پوزش از مردم بوشهر و این محلات گفت: برنامه‌ریزی داریم که تا ۵۰ روز آینده یعنی تا پایان آبان این کار به پایان برسد.