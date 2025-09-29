به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، درحالی که کنفرانس سالانه حزب حاکم کارگر انگلیس در شهر لیورپول جریان دارد، پلیس لیورپول، ۶۶ نفر از هواداران سازمان "فلسطین اکشن" یا "اقدام برای فلسطین" را به علت حمایت از این سازمان بازداشت کرد که فردی ۸۳ ساله در میان آنان است.

این افراد، تابلو‌هایی در دست داشتند که بر روی آن‌ها نوشته شده است "ما با نسل کشی مخالفیم" و "از "اقدام برای فلسطین" حمایت می‌کنیم.

دولت انگلیس در ماه ژوئیه (تیرماه)، این سازمان هوادار فلسطین را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.

به نوشته گاردین، بدین ترتیب، تاکنون حدود هزار و ۷۰۰ نفر از هواداران این سازمان در انگلیس، دستگیر و ۱۳۸ نفر از آنان نیز تفهیم اتهام شده‌اند.

سازمان مردم نهاد "از داورگانمان دفاع کنیم" (Defend Our Juries) از افراد داوطلب خواسته بود تا برای حمایت از گروه هوادار فلسطین با نام "اقدام برای فلسطین" یا "فلسطین اکشن" در اطراف محل برگزاری کنفرانس سالانه حزب کارگر در شهر لیورپول، تظاهرات کنند.

پلیس انگلیس هشدار داده است افرادی که از سازمان "فلسطین اکشن" حمایت کنند، با خطر بازداشت و اتهام حمایت از یک سازمان تروریستی رو‌به‌رو هستند که مجازات آن تا ۱۴ سال زندان است.

گروه "اقدام برای فلسطین" می‌گوید: نزدیک دو سال تظاهرات هفتگی نشان داده است که خواست اکثریت مردم هیچ تاثیری در روند حمایت حکومت انگلیس از اسراییل نگذاشته و حکومت همچنان به ارسال بمب و جنگ افزار برای اسراییل مشغول است، لذا باید برای جلوگیری از ارسال جنگ افزار به اسراییل به اقدامات عملی دست زد و مانع از ارسال جنگ افزار به اسراییل شد.

رسانه‌های انگلیس گزارش می‌دهند هواداران فلسطین در انگلیس، به ویژه سالمندان، به منظور از کار انداختن دادگستری این کشور، به صورت گسترده در تظاهرات ضد اسرائیلی با نماد‌های حمایت از گروه "فلسطین اکشن" که دولت آن را گروه تروریستی اعلام کرده است شرکت می‌کنند تا در صورت بازداشت با انبوه پرونده ها، دادگاه‌های این کشور را از کار بیندازند.

پس از این که دولت انگلیس، گروه ضد اسرائیلی "فلسطین اکشن" را تروریستی نامید و فعالیت آن را ممنوع کرد، علاوه بر جوانان، شمار فراوانی از بازنشستگان و مستمری بگیران در انگلیس، به فعالیت‌های اجتماعی روی آورده و هوادار فلسطین شده‌اند.

اغلب افرادی که در تظاهرات حمایت از گروه "فلسطین اکشن" در انگلیس بازداشت می‌شوند، بیش از ۶۰ سال سن دارند و شمار فراوانی از آنان به علت کهولت و معلولیت، بر روی صندلی چرخدار به تظاهرات هواداری از فلسطین می‌ایند.

شماری از افراد منتقد این قانون می‌گویند وزیران انگلیس، با سوء استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم، درصدد هستند تا مخالفان رژیم صهیونیستی را در این کشور ساکت کنند.

" جولیت استیونسون" (Juliet Stevenson)، هنرپیشه مشهور انگلیسی در مقاله‌ای در روزنامه گاردین نوشت: تصمیم دولت انگلیس به منظور تروریستی اعلام کردن گروه غیر خشن "فلسطین اکشن" (Palestine Action)، تهدیدی علیه حقوق اساسی و آزادی بیان و نیز حق تظاهرات صلح آمیز است.

به نوشته این فعال اجتماعی، اگر دولت انگلیس از قانون مبارزه با تروریسم، بدون دقت و حوصله استفاده کند، آزادی‌های مدنی و دموکراسی را در این کشور به خطر می‌اندازد.

وی می‌افزاید: آزادی‌های مدنی در انگلیس، از مدت‌ها قبل با افزایش قدرت پلیس و دادگاه‌ها در مبارزه با تروریسم، مورد تهدید خطرناک قرار گرفته است به گونه‌ای که از این قوانین، برای سرکوب تظاهرات قانونی و زندانی کردن تظاهر کنندگان مسالمت آمیز استفاده می‌شود.

به نوشته این هنرپیشه انگلیسی، با استناد به قوانین مبارزه با تروریسم، اکنون فعالیت‌های طرفداران صلح آمیز فلسطین در انگلیس نیز سرکوب می‌شوند.

این هنرپیشه انگلیسی می‌افزاید شرکت‌های جنگ افزارسازی در انگلیس، به ارتش اسرائیل کمک می‌کنند که تاکنون به کشته شدن بیش از ۶۳ هزار نفر در غزه منجر شده است.

به نوشته این هنرمند انگلیسی، در مقایسه نسبت کودکان بی دست و یا پا به جمعیت، اکنون شهر غزه، در مقایسه با دیگر شهر‌های جهان، بیشترین کودکان بی دست و یا پا را داراست که با بمباران‌های اسرائیل و کمک دولت‌هایی همچون آمریکا و انگلیس، این وضع ایجاد شده است.

به نوشته "جولیت استیونسون"، شرکت اسرائیلی "البیت سیستمز" (Elbit Systems) در انگلیس هم برای ارتش اسرائیل، بمب و موشک می‌سازد و خبر‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۲ میلادی، "پریتی پاتل" (Priti Patel)، وزیر وقت کشور انگلیس، با مدیرعامل این شرکت جنگ افزارسازی اسرائیل دیدار کرده بود تا برای جمع کردن گروه "فلسطین اکشن"، اقدام شود.

به نوشته این فعال اجتماعی، تروریست نامیدن گروه‌های هوادار فلسطین، فقط همدستی بیشتر دولت این کشور را با جنایات جنگی اسرائیل نشان می‌دهد.