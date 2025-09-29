جشنواره و نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی «نان، سنت، طعم» با هدف معرفی آداب و رسوم غذایی، هنر‌های سنتی و توانمندی‌های صنایع‌دستی استان ایلام در قلعه تاریخی والی ایلام برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام گفت: در نخستین روز از برگزاری جشنواره و نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی با عنوان «نان، سنت، طعم» در محل قلعه تاریخی والی ایلام، هیئتی متشکل از مسئولان فرهنگی و گروهی از گردشگران کشور عراق ضمن بازدید از این رویداد، با ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری و صنایع‌دستی استان آشنا شدند.

فرزاد شریفی افزود: این جشنواره با هدف معرفی آداب و رسوم غذایی، هنرهای سنتی و توانمندی‌های صنایع‌دستی استان ایلام برپا شده است .

وی تأکید کرد: برگزاری چنین رویدادهایی ضمن معرفی هویت فرهنگی و بومی استان، نقش مهمی در توسعه گردشگری، تقویت پیوندهای فرهنگی با کشورهای همسایه و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای هنرمندان صنایع‌دستی ایفا می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با اشاره به استقبال گسترده مردم از نخستین روز برگزاری جشنواره گفت: حضور پرشور بازدیدکنندگان نشان می‌دهد که توجه به مؤلفه‌های فرهنگی و بومی نظیر نان‌های سنتی و صنایع‌دستی، می‌تواند بستری مناسب برای جذب گردشگران داخلی و خارجی فراهم کند.

وی افزود : اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در نظر دارد با تداوم برگزاری چنین رویدادهایی، مسیر توسعه پایدار گردشگری را هموار کرده و با ایجاد رویدادهای متنوع، جایگاه استان را به‌عنوان یکی از مقاصد گردشگری فرهنگی و تاریخی در غرب کشور ارتقا دهد.

جشنواره و نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی «نان، سنت، طعم» ، همه‌روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ میزبان علاقه‌مندان و گردشگران خواهد بود، این رویداد به مناسبت هفته گردشگری از هفتم تا یازدهم مهرماه جاری در حال برگزاری است.