محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق برای نخستین بار با سفر به وادی حوران در غرب استان الانبار، از نیروهای عراقی مستقر در این منطقه بازدید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، این سفر در شرایطی انجام میشود که بغداد و واشنگتن برنامههایی برای خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی از استان الانبار در دست دارند.
با خروج نیروهای آمریکایی، مسئولیت تأمین امنیت این استان پهناور که بزرگترین استان عراق است و با سه کشور عربی اردن، سوریه و عربستان سعودی مرز مشترک دارد، به طور کامل بر عهده نیروهای عراقی خواهد بود.
وادی حوران با طول بیش از ۳۵۰ کیلومتر، از مرزهای سوریه و اردن تا نزدیکی رود فرات امتداد دارد و به علت موقعیت خاص جغرافیایی و طبیعت صعبالعبور خود، همواره به عنوان پناهگاه گروههای مسلح (القاعده و داعش) و محل عبور قاچاق و تدارکات تروریستها شناخته شده است و از دیدگاه امنیتی و راهبردی اهمیتی ویژه دارد.
کنترل این منطقه برای دولت عراق به معنای بستن یکی از مهمترین مسیرهای نفوذ تروریستها از خاک سوریه و جلوگیری از ایجاد پایگاههای مخفی در صحرای الانبار است.
افزون بر آن، حضور فعال نیروهای عراقی در وادی حوران تضمینکننده امنیت مرزهای غربی کشور و سدّی دفاعی در برابر تهدیدهای فرامرزی محسوب میشود.
بازدید نخستوزیر عراق از وادی حوران را میتوان پیامی روشن دانست: بغداد مصمم است با پر کردن خلأ ناشی از خروج نیروهای آمریکایی، امنیت استان الانبار و دروازههای غربی عراق را به طور کامل در دست گیرد.