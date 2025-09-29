به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر پاسدار سید رحیم صفوی در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس در قم اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌های رزمندگانی است که با ایستادگی در برابر تجاوز دشمن، جان خود را در راه دفاع از اسلام و ایران فدا کردند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه رزمندگان قمی در دوران جنگ تحمیلی تصریح کرد: لشکر ۱۷ علی‌بن‌ابیطالب قم از لشکر‌های خط‌شکن جبهه‌ها بود که در بسیاری از عملیات‌های مهم نقش‌آفرینی تعیین‌کننده داشت و یاد و خاطره شهدای آن برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهد بود.

سرلشکر صفوی با تشریح شرایط جنگ تحمیلی افزود: در دوران دفاع مقدس، آمریکا که از شکست در ایران به‌شدت آسیب‌دیده بود، تلاش داشت از طریق حمایت همه‌جانبه از رژیم بعث انتقام بگیرد. به همین دلیل از همان ابتدا، علاوه بر پشتیبانی‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی از عراق، به هواپیما‌های مسافربری و سکو‌های نفتی کشورمان نیز حمله کرد.

وی ادامه داد: عراق در آن زمان با شوروی قرارداد‌های نظامی داشت و مسکو این کشور را به‌طور کامل تجهیز می‌کرد. چین نیز هم‌زمان به ایران و عراق تجهیزات می‌فروخت و اتحادیه اروپا با تحویل سلاح‌های شیمیایی به رژیم صدام نقش مهمی در جنایات جنگی ایفا کرد.

مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به نقش مستقیم برخی کشور‌ها خاطرنشان کرد: خلبانان اجاره‌ای فرانسوی در ارتش عراق پرواز می‌کردند و شهر‌های ایران را بمباران می‌نمودند. همچنین فرانسه میلیارد‌ها دلار در عراق سرمایه‌گذاری کرده بود و حتی مجروحان شیمیایی ایران در بیمارستان‌های آلمان مورد آزمایش قرار می‌گرفتند تا اطلاعات دقیقی از آثار سلاح‌های شیمیایی در اختیار دشمن قرار گیرد.

وی با بیان اینکه جنگ تحمیلی، نتیجه همکاری گسترده سیاسی، اقتصادی و نظامی قدرت‌های جهانی علیه ایران بود، افزود: در این میان روسیه تنها در حوزه سیاسی همراهی می‌کرد و هیچ‌گونه کمک نظامی به ایران ارائه نداد، چون وجود جمعیت یهودیان در اسرائیل بر مواضع مسکو اثرگذار بود.

سرلشکر صفوی سپس به نبرد ۱۲ روزه اخیر با رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: آمریکا و اسرائیل همان‌گونه که در جنگ تحمیلی به اهداف خود دست نیافتند، در این جنگ نیز ناکام ماندند. در این میان، چین با وجود روابط گسترده با آمریکا و اسرائیل، در مواضع سیاسی خود از ایران و محور مقاومت حمایت کرد، در حالی که اتحادیه اروپا علیه ایران موضع گرفت.

وی تصریح کرد: اسرائیل در حالی به دنبال ادامه جنگ بود که سرانجام با شکست راهبردی مواجه شد و ناچار گردید از طریق آمریکا درخواست آتش‌بس کند؛ اقدامی که نشان‌دهنده ناتوانی این رژیم در برابر توانمندی‌های محور مقاومت بود.

مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا تأکید کرد: تجربه هشت سال دفاع مقدس و پیروزی در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که مقاومت ملت‌ها و ایستادگی جبهه مقاومت می‌تواند همه محاسبات قدرت‌های جهانی را بر هم بزند و عزت و امنیت را برای ایران اسلامی و ملت‌های مظلوم منطقه به ارمغان آورد.