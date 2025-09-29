به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین موسی پور به شرح زیر است:

حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی سیستانی «مدظله العالی» مرجع عالیقدر شیعیان

سلام علیکم

رحلت بانوی مؤمنه و پرهیزگار، متعلقۀ مکرمه را به محضر شریف حضرت عالی، آقازادگان محترم و آن بیت مکرم تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

آن بانوی جلیله و مؤمنه که از نوادگان خاندان علم و فقاهت بودند، عمر گرانمایۀ خود را صرف تربیت فرزندانی شایسته و عالم و متخلق به اخلاق اسلامی و همراهی با بیت مرجعیت نموده که إن شاء الله ذخیره اجر معنوی و باقی صالحات ایشان در درگاه الهی محسوب شود.

اینجانب؛ از درگاه خداوند متعال، غفران و رضوان واسعۀ الهی برای آن بانوی پرهیزگار و اجر و صبر و طول عمر با عزت برای معظم له و سایر بازماندگان مسألت دارم.