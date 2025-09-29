به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ داوود ریاضی گفت: پرونده شکایت شاکی در خصوص تقلب در فروش سکه ضرب دستی به عنوان سکه ضرب بانکی و گرانفروشی توسط واحد صنفی طلافروشی در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شاهین شهر رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی شکایت شاکی اقدام به گرفتن نظریه کارشناسی کرده و در نهایت تخلف تقلب و گرانفروشی در فروش سکه با توجه به اینکه قیمت این مدل از سکه ها در عرف بازار ارزانتر است محرز اعلام و بلافاصله دستور مهر و موم محل تخلف را صادر کرد.

به گفته ریاضی، در رسیدگی به این پرونده علاوه بر الزام به پس گرفتن مال فروخته شده به شاکی، متصدی واحد صنفی متخلف را نیز به پرداخت یک میلیارد و 480 میلیون ریال جزای نقدی و نصب پلاکارد معرفی متخلف اقتصادی محکوم شد.