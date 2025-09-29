به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ کارشناس هواشناسی گلستان گفت : براساس آخرین نقشه های پیش یابی تا روز سه شنبه وضعیت جوی استان پایدار خواهد بود و در روز سه شنبه وزش باد نسبتاً شدید و ریزش گرد و خاک در نواحی مستعد پیش بینی می شود.

سمیه ملاحی افزود : به لحاظ دمایی هم تا فردا روند افزایش نسبی دما را پیش رو خواهیم داشت از اواخر روز سه شنبه با توجه به نفوذ سامانه بارشی رگبار و رعد وبرق را از بامداد روز چهارشنبه پیش بینی می کنیم پدیده مه و کاهش دما از دیگر پیامدهای فعالیت سامانه بارشی در استان خواهد بود.

فعالیت این سامانه بارشی تا صبح روز جمعه تداوم خواهد داشت و انتظار داریم برای روز چهارشنبه و پنجشنبه دریا مواج و متلاطم باشد.

با توجه به افزایش شدت بارش ها برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آبگرفتگی بعضی از معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانه های فصلی مورد انتظار است .

توصیه می شود از توقف و تردد در حاشیه رودخانه ها خودداری شود.