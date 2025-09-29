پخش زنده
امروز: -
رئیس جمهور گفت: دشمنان با تصور اینکه جمهوری اسلامی ایران ضعیف شده است و مردم از آن ناراضی هستند و با حمله نظامی آنها علیه ایران همراهی خواهند کرد، به کشورمان حمله کردند، اما در تصورشان هم نمیگنجید که مردم اینگونه به پشتیبانی از نظام و کشور خود برخیزند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان، امروز دوشنبه ۷ مهر در آیین گرامیداشت روز آتشنشانی و خدمات ایمنی، با خدا قوت و دستمریزاد گفتن به همه نیروهای خدوم آتشنشان، اظهار داشت: مسئولیتی که شما برای نجات جان و مال انسانها انتخاب کردهاید، بسیار سنگین و ارزشمند است.
رئیس جمهور گفت: امروز، یک رژیم جنایتکار همه منطقه را به هم ریخته است و به اشکال مختلف باعث ایجاد ناآرامی و ناامنی میشود، اما سازمانهای بینالمللی و در رأس آنها شورای امنیت سازمان ملل، حتی یک بار هم قطعنامهای علیه جنایات آن نداشته و هر اقدامی برای محکومیت و متوقف کردن جنایات این رژیم با وتوی قدرتها بهخصوص آمریکا رو به رو شده است. در عوض، کشوری مثل ایران که به دنبال زندگی امن و آرام است، هر روز با تحریمهای فزاینده، روبرو میشود؛ فقط به این علت که این مردم نمیخواهند در برابر زور، سر فرود آورند.
آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه دشمنان، تصور به زانو درآمدن مردم ایران را فقط در خواب میتوانند ببینند، تصریح کرد: در سفری که به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا داشتیم، در دیدار با سران کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر، این پرسش را به شکل صریح مطرح کردم که سازمانها و چارچوبهای بینالمللی که به منظور صیانت از حقوق و مقررات بینالمللی تشکیل شده است، امروز در برابر جنایات رژیم صهیونیستی چه جایگاهی دارند؟ به آنان گفتم که همه ادعاهای شما در دفاع از ارزشهای انسانی دروغ است، زیرا رژیم صهیونیستی در برابر دیدگان شما مرتکب هر جنایتی میشود و شما به دروغ، فقط کشورهایی مثل ایران را عامل ناامنی و ناآرامی معرفی میکنید.
رئیس جمهور ادامه داد: هرگز در تصور بنده و دیگر مردم ایران نمیگنجد که در برابر چنین آدمهای حقیری کوتاه بیاییم. باور و اعتقاد من این است که اگر به خودمان و توان نخبگان کشور اعتماد داشته باشیم و تکیه کنیم، به هر آنچه که نیاز داشته باشیم یا بخواهیم، میرسیم و نیازی به هیچکس نداریم.
آقای پزشکیان در ادامه به همدلی و حضور اکثریت مردم در میدان دفاع از کشور و نظام به ویژه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و اظهار داشت: دشمنان با تصور اینکه جمهوری اسلامی ایران ضعیف شده است و مردم از آن ناراضی هستند و با حمله نظامی آنها علیه ایران همراهی خواهند کرد، به کشورمان حمله کردند، اما در تصورشان هم نمیگنجید که مردم و از جمله شما آتشنشانان عزیز اینگونه به پشتیبانی از نظام و کشور خود برخیزید و صحنههایی حماسی خلق کنید.
رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود با توجه به مطالبات آتشنشانان، بهخصوص برای تأمین تجهیزات و ابزار مهار آتش و ایمنی، گفت: ما با همه توان در خدمت شما هستیم و هر آنچه برای تأمین لوازم مورد نیازتان بتوانیم، تأمین میکنیم. دشمنان، همه توان خود را به کار گرفتند تا ما را در مخمصه قرار دهند و وادار به تسلیم کنند، اما هرگز به این خواسته نمیرسند.
گفتنی است در این آیین، با حضور رئیس جمهور از خانواده ۳ تن از آتشنشانان شهید و نیز ۱۲ تن از کارکنان نمونه سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی، تجلیل شد.
همچنین، آقای پزشکیان از نمایشگاهی که به منظور معرفی جدیدترین تجهیزات و ابزار اطفای حریق و عرضه خدمات ایمنی در حاشیه این آیین برگزار شده بود، بازدید کرد.