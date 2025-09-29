پخش زنده
محمد محسنی در پرش خرک مقام دوم و فرهاد محمدی در بارفیکس عنوان سوم رقابتهای ژیمناستیک قهرمانی کشور را از آن خود کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مسابقات ژیمناستیک قهرمانی کشور در سالن شهید تختی استان آذربایجان شرقی به میزبانی شهر تبریز برگزار شد که در این رقابتها و در رده نونهالان محمد محسنی از گیلان توانست در پرش خرک مقام دوم را کسب کند و فرهاد محمدی در بارفیکس عنوان سومی این رقابتها را از آن خود کرد.
جمشید آبام داور بین المللی و ایمان همتی داور درجه یک ژیمناستیک از گیلان نیز به عنوان داور در این رقابتها حضور داشتند.