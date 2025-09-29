پخش زنده
سرکنسول جدید جمهوری ترکیه در مشهد معرفی شد.
«مراد اِرکول» امروز ضمن حضور در نمایندگی وزارت امور خارجه با احمد معصومیفر، مشاور وزیر و رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور دیدار و گفتوگو کرد.
احمد معصومیفر، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور ضمن خوشآمدگویی و ارائه توضیحاتی در خصوص ظرفیتها و توانمندیهای خراسان رضوی و شهر مشهد و همچنین تمجید از سرکنسول قبلی «سینان جم باش»، برای توسعه روابط و همکاریهای استانی، برای سرکنسول جدید ترکیه آرزوی موفقیت کرد.
مراد ارکول، سرکنسول جدید جمهوری ترکیه نیز با بیان سابقهای از اشتغال و ماموریتهای خود در سایر کشورها، ضمن تشکر از همکاریهای نمایندگی وزارت امور خارجه اظهار امیدواری کرد با بهرهگیری از تجارب قبلی بتواند همچون همکار پیشین خود، ارتباط خوبی با نمایندگی داشته و برای توسعه همکاریهای فیمابین تلاش نموده و در ادامه تلاشهای همکار قبلی خود کوشا باشد.
کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان و عربستان و سازمان ملل در مشهد دارای کنسولگری و دفتر نمایندگی فعال هستند.