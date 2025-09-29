سید حسن نصر الله ، مجاهد و رهبر بزرگ جبهه مقاومت بود که افتخار مسلمانان و آزادی خواهان جهان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در ششم مهر ماه سال 1403 رژیم اشغالگر قدس با حمله تروریستی در منطقه ضاحیه لبنان مجاهد و رهبری بزرگ سید حسن نصر الله ، دبیر کل حزب الله لبنان را به همراهی جمعی از یارانش را به شهادت رساند.

این خبری نه تنها موجب ناراحتی مردم لبنان بلکه مردم ایران ، مسلمانان جهان و آزادخواهان دنیا شد .سید حسن نصر الله مردی که نه تنها افتخار مسلمانان و جهان عرب است بلکه افتخار همه مردم مدافع حق و حقیقت است .

سید مقاومت که در مسیر مبارزه با صهیونیست ها و استکبار جهانی حرکت می کرد ، سالها برای آزادی لبنان و فلسطین مجاهدت کرد و در دو جنگ با متجاوزان صهیونی طعم شکست به آنها چشاند .مردم لبنان و دیگر کشورهای جهان در تشییع باشکوه این شهید گرانقدر ضمن ادای احترام به سید حسن نصر الله از سالها مجاهدت های او تجلیل کردند .