بودو نینجا رشته ای پرهیجان که علاقمندان زیادی را در کشورمان جذب کرده و پایتخت این ورزش هم استان اصفهان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رقابت های انتخابی کشوری این بازی با حضور ۴۰۰ نفر از برترین ها در همه رده های سنی در اصفهان برگزار شد تا بهترین ها مشخص و آماده حضور در مسابقات ملی و بین المللی شوند.
بودو نینجا زیرمجموعه از رشته های ورزشی هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی است که در ۱۲ بخش است و که ورزشکاران حرکات رزمی را با خلاقیت خود به صورت نمایشی اجزا می کنند.
این ورزش ترکیبی از هنرهای رزمی و بازی های بومی و سنتی است که علاقه مندان زیادی در ایران دارد و پایتخت آن در اصفهان است.
در پایان این رقابت ها تیم های اصفهان الف، اصفهان ب و نجف آباد عناوین نخست تا سوم رو کسب کردند.