سرپرست اداره کل ثبتاسناد و املاک لرستان گفت:مالکانی که اسناد ملکی آنان صادرشده نسبت به تنظیم سند رسمی املاک خود اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سرپرست اداره کل ثبتاسناد و املاک لرستان با اشاره به اجرای قانون الزام ثبت رسمی از سوم تیر ۱۴۰۳ گفت:مالکانی که اسناد آنها پس از این تاریخ صادر شده، باید سند رسمی تنظیم کنند و دیگر امکان استفاده از سند عادی وجود نخواهد داشت.
یاسر ملکی افزود: در حوزه ی اراضی ملی، همه ی اراضی استان به وسعت دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار تثبیت و سند رسمی آنها صادر و تحویل دستگاههای مربوطه شده است.
وی با اشاره به حدنگاری اراضی زراعی هم گفت: تاکنون حدود ۸۱.۵ درصد از ۴۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی سنددار شده است و از ابتدای سال جاری، ادامه این فرآیند بر عهده جهاد کشاورزی قرار گرفته که تا پایان سال، ۱۸ درصد باقیمانده محقق شود.