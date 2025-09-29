به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سرپرست اداره کل ثبت‌اسناد و املاک لرستان با اشاره به اجرای قانون الزام ثبت رسمی از سوم تیر ۱۴۰۳ گفت:مالکانی که اسناد آنها پس از این تاریخ صادر شده، باید سند رسمی تنظیم کنند و دیگر امکان استفاده از سند عادی وجود نخواهد داشت.

یاسر ملکی افزود: در حوزه ی اراضی ملی، همه ی اراضی استان به وسعت دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار تثبیت و سند رسمی آنها صادر و تحویل دستگاه‌های مربوطه شده است.



وی با اشاره به حدنگاری اراضی زراعی هم گفت: تاکنون حدود ۸۱.۵ درصد از ۴۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی سنددار شده است و از ابتدای سال جاری، ادامه این فرآیند بر عهده جهاد کشاورزی قرار گرفته که تا پایان سال، ۱۸ درصد باقی‌مانده محقق شود.









