رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس گفت: گروه‌های چهارگانه‌ای در مرکز اسناد برای نگارش و ثبت خاطرات دفاع مقدس اهتمام دارند.

سردار رمضان شریف در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: این گروه‌ها شامل نبردها، خاطرات فرماندهان، روزشمار‌ها و تولید روایت‌های دوم از مجموعه آثار تولید شده است.

وی گفت: تنوع کار در این مرکز باعث می‌شود که محصولات به صورت تدریجی منتشر شود.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس افزود: بنابر ابلاغ فرمانده کل سپاه، توجه به راویان و نویسندگان در دستور کار است و این موضوع سبب شده است تا آثار مفیدی در این خصوص گردآوری شود.

سردار رمضان شریف گفت: آنچه امروز رونمایی شد محصول برنامه ریزی ما در سال گذشته بود که از هفته دفاع مقدس پارسال تا امسال، در بخش‌های مختلف آثار مستند دفاع مقدس را در قالب کتاب منتشر کنیم.

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، ۴۶ عنوان کتاب تاریخ شفاهی و ثبت خاطرات را منتشر کرده است که این آثار صبح امروز در این مرکز رونمایی شد.