بنابر اعلام شورای سیاستگذاری هفته کتاب، شعار بخوانیم برای ایران که در نمایشگاه کتاب تهران نیز از آن استفاده شده بود به عنوان محور فعالیت‌های ترویجی در این ایام انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، شعار این دوره از هفته کتاب «بخوانیم برای ایران» است، همان شعار سی‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که در اردیبهشت ماه برگزار شده بود.

این شعار که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در اردیبهشت‌ماه امسال مطرح شد، اکنون در هفته کتاب نیز تکرار می‌شود، تکرار این شعار از ضرورت حفظ پیوستگی در روایت فرهنگی کشور است؛ روایتی که در آن کتاب، نه فقط ابزار دانایی، بلکه واسطه‌ای برای هم‌فهمی و هم‌دلی است.

در شرایطی که جامعه با گسست‌هایی مواجه شده، کتابخوانی می‌تواند بستری باشد برای نزدیک شدن افق‌های فردی و جمعی. «بخوانیم برای ایران» یعنی بخوانیم تا ایران را بهتر بفهمیم؛ بخوانیم تا روایت‌های پراکنده را به گفت‌وگویی منسجم بدل کنیم؛ بخوانیم تا درک مشترک از گذشته، حال و آینده بسازیم.

استفاده از یک شعار واحد در دو رویداد مهم فرهنگی، نشانه‌ای از تلاش برای انسجام در سیاست‌گذاری فرهنگی است. این انسجام، نه فقط در سطح اجرایی، بلکه در سطح معنایی نیز اهمیت دارد. وقتی یک پیام فرهنگی در دو زمان و دو زمینه تکرار می‌شود، به حافظه جمعی راه می‌یابد و به بخشی از گفت‌وگوی ملی بدل می‌شود.

تکرار شعار «بخوانیم برای ایران» همچنین تکرار امر زیباست. کتابخوانی برای ایران، یعنی مشارکت در ساختن چیزی فراتر از سازه‌های فیزیکی؛ یعنی ساختن افق‌های معنایی، اخلاقی و انسانی برای یک جامعه. این کنش، از جنس زیبایی است، زیبایی‌ای که در خدمت خیر عمومی قرار می‌گیرد و در آن، خرد و احساس به هم می‌رسند.

از سوی دیگر، این شعار دعوتی است به گفت‌و‌گو؛ گفت‌وگویی که نه برای غلبه، بلکه برای شنیدن، برای فهمیدن و برای دیدن «دیگری» است. در چنین گفت‌وگویی، کتاب واسطه‌ای می‌شود برای عبور از مرز‌های فردی و رسیدن به افق‌های مشترک؛ افق‌هایی که در آن، ایران نه فقط یک جغرافیا، بلکه یک امکان اخلاقی و فرهنگی است.

هفته کتاب امسال، با تکرار این شعار، یادآور این حقیقت می‌شود که ایران را باید با اندیشه ساخت، با دانایی حفظ کرد و با همدلی پیش برد.

برگزاری هفته کتاب در کشور ما سابقه طولانی دارد و نخستین جرقه‌های آن به سال ۱۳۴۵ باز می‌گردد، در این سال آیین نامه‌ای در این راستا صادر شد که بر اساس آن قرار بود هر سال هفته آخر آبان ماه مراسمی به این نام اجرا شود. این آیین نامه یازده ماده‌ای اجرا نشد تا اینکه نخستین دوره مراسم هفته کتاب در آبان ماه سال ۱۳۷۲ با عنوان نخستین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

مراسم هفته کتاب با مشارکت و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تبلیغات اسلامی، هیات امنای کتابخانه‌های عمومی، سازمان صدا و سیما، شهرداری‌ها، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، جهاد دانشگاهی، هیات امنای مساجد، سازمان تربیت بدنی، مولفان، موسسات نشر و کتاب‌فروشی‌ها برگزار می‌شود.