هفته دهم لیگ برتر فوتسال باشگاههای ایران با تساوی فولاد زرند ایرانیان و پیروزی فولاد هرمزگان پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دهم لیگ برتر فوتسال ایران امروز (دوشنبه) با برگزاری ۲ دیدار پیگیری شد.
در بازیهای امروز، فولاد زرند ایرانیان برابر سنایچ ساوه با نتیجه ۲ -۲ متوقف شد. فولاد با این تساوی ۱۹ امتیازی شد و در رده سوم باقی ماند. سنایچ ساوه هم با ۱۴ امتیاز در رده هفتم قرار گرفت.
در دیگر بازی، فولاد هرمزگان یک بر صفر پالایش نفت اصفهان به پیروزی رسید. فولاد هرمزگان با ۱۶ امتیاز در رده ششم قرار گرفت و پالایش نفت اصفهان با ۱۴ امتیاز در رده هشتم است.
هفته دهم لیگ برتر فوتسال عصر فردا و از ساعت ۱۷ با دیدار حساس مس سونگون و گیتیپسند، تیمهای اول و دوم جدول به پایان میرسد.