به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛معاون استاندار لرستان و فرماندار بروجرد گفت: ۴۵۶ هکتار زمین از منابع طبیعی و ملی برای ساخت نیروگاه خورشیدی در این شهرستان اختصاص یافت.

قدرت اله ولدی با اشاره به اجرای طرح پنل‌های خورشیدی در فرمانداری بروجرد افزود:این زمین در ۱۰ قطعه از منابع طبیعی شهرستان مشخص شده و در اختیار سرمایه گذار بخش خصوصی قرار داده می شود.

وی با اشاره به ورود سرمایه‌گذاران برای اجرای این طرح گفت:صدور مجوزهای بی‌نام برای تسهیل سرمایه‌گذاری در دست اقدام است و استعلام‌های قانونی مرتبط پیش از ورود سرمایه‌گذار انجام خواهد شد.

ولدی با اشاره به اینکه سهم بروجرد از ساخت ۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی استان طی سه سال، ۵۷ مگاوات تعیین شده است ،افزود: ۲۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی باید تا پایان سال جاری در این شهرستان ایجاد شود.

وی گفت: با اختصاص این میزان زمین و سرمایه گذاری بخش خصوصی، نیروگاه های خورشیدی بر اساس زمان بندی مشخص شده ساخته و راه اندازی می شوند.