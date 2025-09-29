کامران فرمان پور افزود:با پیگیری های حقوقی این اداره کل و رای مرجع قضایی، علاوه بر رفع تصرف اراضی مذکور، این متخلف به جزای نقدی ۳۰ میلیون ریال محکوم شد.

وی افزود: بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی «تعزیرات»، هرگونه تصرف، تخریب و تغییر کاربری در اراضی ملی و مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست، ممنوع بوده و متصرفان علاوه بر رفع تصرف و بازگرداندن زمین، به مجازات حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با قدردانی از قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با این متخلف گفت: اراضی ملی جزو انفال بوده و اداره ی حفاظت محیط زیست استان با قاطعیت با افراد سودجو، برخورد خواهد کرد.

فرمان پور همچنین بر ضرورت همکاری مردم و نهادهای مختلف برای حفاظت از محیط زیست تأکید کرد.