نماینده تفت و میبد در مجلس: بخش قابل توجهی از تحریمهای شورای امنیت هم اکنون از سوی آمریکا با شدت بیشتر اعمال میشود.
سید جلیل میرمحمدی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد اظهار داشت: کشورهای اروپایی در حالی مکانیسم ماشه را اجرایی کردند که ایران به همه تعهدهای خود عمل کرد و شاهد بی توجهی طرف مقابل به تعهدهایشان بودیم.
وی افزود: بخش قابل توجهی از تحریمهای شورای امنیت هم اکنون از سوی آمریکا با شدت بیشتر اعمال میشود، به گونهای که با مکانیسم ماشه ۱۱۲ فرد و نهاد مورد تحریم قرار میگیرند، در حالی که به دلیل تحریمهای آمریکا سال هاست که بیش از ۲ هزار فرد و نهاد تحریم شدهاند.
نماینده تفت و میبد در مجلس با اشاره به اینکه فقط چهار درصد تحریمهای شورای امنیت جدید هستند، اظهار داشت: دشمن و رسانههای آنان با مکانیسم ماشه به دنبال پررنگ کردن اثرهای روانی آن هستند تا اقتصاد ما تحت تاثیر قرار گیرد.
میرمحمدی درباره جلسات امروز و روز گذشته مجلس برای بررسی موضوع مکانیسم ماشه تصریح کرد: در زمینه حوزه اقتصادی، معیشت مردم، تولید، صادرات و واردات و همچنین دارو تصمیمهایی اتخاذ خواهد شد که از اثرهای روانی بازگشت مکانیسم ماشه جلوگیری کند.