به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در راستای پاسداشت مقام والای بانوان فعال و شاخص در عرصه دفاع مقدس، آیین باشکوهی با عنوان «بانوی مبارز» امروز دوشنبه ۷ مهر ماه در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار شد.

این مراسم با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از علاقه‌مندان و فعالان فرهنگی و با مشارکت نهاد‌های مختلف از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، مجموعه بانوان پیشرو، شهرداری منطقه ۱۳، و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد. در این آیین، از ۱۰ بانوی برجسته و فعال در حوزه دفاع مقدس به‌صورت ویژه تجلیل شد.

آنان که با صلابت مادرانه، با قلم، با پرستاری، با آموزش و با ایستادگی، ستون‌های مقاومت را استوار نگاه داشتند.

اسامی بانوانی که در این مراسم مورد تجلیل قرارگرفتند. عبارتند از:انسیه شاه‌حسینی (کارگردان و نویسنده آثار دفاع مقدس)، معصومه رامهرمزی (نویسنده و راوی خاطرات جنگ)، مینو اصلانی (رییس بسیج بانوان و فعال فرهنگی)، زهرا بغدادی (پژوهشگر و چهره فرهنگی دفاع مقدس)، مینا کمایی (نویسنده و فعال حوزه مقاومت)، رضوانه میرزا دباغ (فرزند بانوی مبارز مرضیه حدیدچی دباغ)، مریم کاتبی (امدادگر و روایتگر روز‌های پرشور کردستان)، همسر سردار شهید علی شادمانی، همسر شهید سیدرضی موسوی، و یک بانوی منتخب دیگر از میان فعالان حوزه ایثار و مقاومت. این آیین با حضور خانواده‌های معظم شهدا، یادگاران حماسه دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، و نیز با همراهی جمعی از مقامات لشکری و کشوری و مدیران ارشد شهری، جلوه‌ای از وحدت ملی و تکریم ایثار را به نمایش گذاشت.