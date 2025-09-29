پخش زنده
ذخیره آب دریاچه پشت سد مهاباد ۱۳ میلیون مترمکعب کمتر از مدت مشابه پارسال است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان مهاباد در نشست شورای حفاظت از منابع آبی این شهرستان گفت: سد مهاباد ۱۳ میلیون متر مکعب آب کمتر از پارسال دارد و گذر از تنش آبی، نیازمند اصلاح الگوی مصرف در بخشهای خانگی و کشاورزی است.
مسعود امجدی افزود: برای تأمین آب آشامیدنی مردم در مواقع اضطراری، احداث برج آبگیر ثانویه در دستورکار قرار دارد که اجرای آن، نیازمند ۱۵ میلیارد تومان اعتبار است.
خالد رحمانی، مدیر امور منابع آب شهرستان مهاباد هم در این نشست از کاهش دو متری تراز و ۱۳ میلیون مترمکعبی حجم آب سد مهاباد در مقایسه با پارسال خبر داد.
بایزید حسن پور، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد هم در این نشست گفت: با توجه به کمبود منابع آبی آغاز کشت پاییزه امسال به جای اول مهر از ۱۵ آبان ماه آغاز میشود.
در این نشست اعلام شد بر اساس پیش بینیهای هواشناسی، بارشهای نرمال سالانه از نیمه دوم آذر در مهاباد آغاز میشود.
لزوم افزایش کشت غلات با توجه به کمبود منابع آبی، آغاز کشت پاییزه از اول آبان بجای ۱۵ مهر، شناسایی و تعیین تکلیف استخرهای آب کشاورزی در روستاهای بالادست سد و تشدید برخورد قانونی با برداشت کنندگان غیرمجاز آب از سد مهاباد، مهمترین مصوبات این نشست بود.