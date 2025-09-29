به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدیه اسفندیاری، بانوی ایرانی مدافع مردم مظلوم غزه است که چندین ماه می‌باشد به جرم دفاع از زنان و کودکان غزه و فلسطین به صورت غیرقانونی در زندان‌های فرانسه بازداشت شده است.

جمعی از دانش آموزان اهوازی در زنگ انشا خود مجاهدت این بانوی دلاور ایرانی را روایت کردند و ضمن خوانش مطالبات خود، ضمن محکومیت جنایات رژین اشغالگر قدس و بازداشت غیرقانونی مهدیه اسفندیاری، خواستار آزادی او شدند.

دانش آموزان اهوازی در انشا‌های خود مجاهدت و ایثارگری مهدیه اسفندیاری و بانوان شجاع ایرانی را نگارش و خوانش کردند و گفتند دختران و زنان کشورمان همیشه مدافع حق و حقیقت و مظلومان هستند.