به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پس از پخش گزارش مشکلات محله افلاک در فاز ۹ پردیس، فرماندار این شهرستان، دستگاه‌های مسول را موظف به بازدید میدانی و پیگیری آنها از این محله کرد. پس از بازدید، میز خدمت برپا شد و مصوباتی از جمله ساخت مدرسه، نانوایی و ایجاد روشنایی برای معابر به تصویب رسید.