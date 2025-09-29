پخش زنده
آقای پزشکیان رئیس جمهور در نشست ۴ ساعته با جمعی از فرهیختگان علمی و اقتصادی، ضمن گوش سپردن به دیدگاههای ایشان درباره مسائل مطرح در بخشهای اقتصادی کشور، نظرات و انتظارات خود از کارشناسان برای ارائه راهکارهای عملی حل مشکلات اقتصادی را نیز مطرح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمهور، امروز دوشنبه ۷ مهر در ادامه نشست ۲۵ شهریور، در نشستی دوباره با جمعی از فرهیختگان علمی و اقتصادی که ۴ ساعت به طول انجامید، شنوای نظرات، انتقادات و راهکارهای پیشنهادی ایشان برای مواجهه درست با مسائل و مشکلات مربوط به بخشهای مختلف اقتصادی کشور بود.