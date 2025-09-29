به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ شمالغرب ایران از دیرباز یکی از مناطق مستعد پرورش و تولید ارقام مختلف انگور بوده است، میوه‌ای که برداشت آن چند وقتی ا‌ست در مهاباد آغاز شده و پیش بینی می‌شود بیش از سه هزارتن محصول امسال از تاکستان‌های این شهرستان برداشت شود.

مسئول واحد باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد گفت: بیش از ۶۴۰ هکتار تاکستان در این شهرستان وجود دارد که پیش بینی می‌شود بیش از سه هزارتن محصول امسال از تاکستان‌های این شهرستان برداشت شود.

هدایت عبدلی افزود: درتاکستان‌های مهاباد ارقام انگور قرمز و سفید بیدانه، محلی سردشت، ترکمنچا و مندوراب کشت و برداشت می‌شود.

برداشت انگور از نیمه شهریور ماه از تاکستان‌های این شهرستان آغاز شده است و باغداران این روز‌ها به همراه خانواده، دسترنج یکساله خود را می‌چینند.