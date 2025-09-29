به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول تربیت بدنی سپاه الغدیر استان یزد با بیان اینکه این همایش با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از کاراته کاران بسیجی از سراسر استان برگزار شد، گفت: کاراته کاران در این همایش به مدت دو ساعت بازآموزی فنون رزمی را داشتند و در پایان به مناسبت هفته دفاع مقدس مراسم جشنی برگزار شد.

سرهنگ پارسائیان با اشاره به در پیش بودن المپیاد بسیج در هفته بسیج افزود: این همایش زمینه سازی برای برگزاری المپیاد بسیج است.