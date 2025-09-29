رئیس ستاد آسیایی سپاهان گفت: به دلیل عدم حضور نماینده هند، مسابقه فردا (سه شنبه) سپاهان برابر موهون باگان برگزار نخواهد شد و به ورزشگاه تشریف نیاورند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هومن فیروزی عضو هیئت مدیره و رئیس ستاد آسیایی باشگاه سپاهان در خصوص دیدار سپاهان ایران و موهون باگان هند در لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: قرار بود در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا فردا در ورزشگاه نقش‌جهان میزبان نماینده هند باشیم و همه تمهیدات لازم برای این مسابقه در سطح کشور و استان انجام شده است.

او ادامه داد: از فدراسیون فوتبال، هیئت فوتبال، استانداری اصفهان، نیرو‌های امنیتی و انتظامی و همه عوامل برگزاری مسابقه تشکر می‌کنم، همه آمادگی‌ها انجام شده است، اما متأسفانه نماینده هند از آمدن به کشورمان سر باز زده و امروز جلسه هماهنگی قبل از مسابقه را برگزار کردیم.

فیروزی تصریح کرد: همه عوامل حضور دارند، کار‌ها به خوبی انجام شده، اما با توجه به عدم حضور نماینده هند، به طور حتمی مسابقه برگزار نمی‌شود، از هواداران تشکر می‌کنم و اعلام می‌کنم این مسابقه برگزار نخواهد شد و به ورزشگاه تشریف نیاورند. حتما AFC طبق مقررات موضوع را بررسی می‌کند و کمیته انضباطی AFC کار نامشخص هند را رسیدگی می‌کند.

او در پایان گفت: در حال حاضر تراکتور و استقلال میزبان تیم‌ها الوحده امارات و المحرق بحرین هستند و این ۲ تیم در کشور حضور دارند و همه شرایط امنیتی، انتظامی، فرهنگی و اجتماعی برای برگزاری مسابقه فراهم است. باشگاه فولاد مبارکه سپاهان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین باشگاه‌ها، همیشه بهترین میزبانی‌ها را در سطح آسیا داشته است و همه عوامل باشگاه، شرکت فولاد مبارکه و مقامات استان اصفهان آمادگی برگزاری بازی را داریم؛ امیدوارم در نهایت AFC به موضوع رسیدگی کند و نتیجه به سود ما اعلام شود.