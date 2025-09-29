به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ رضا دولتشاهی در گفت‌و‌گو با خبر ۱۷ شبکه خوزستان گفت: با توجه به اینکه حدود یک هفته از بازگشایی مدارس می‌گذرد هنوز مشکل سرویس مدارس به طور کامل برطرف نشده است و والدین با خودروی شخصی فرزندان خود را به مدارس می‌آورند و این وضعیت تا دو هفته اول مهرماه ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه همین عامل یکی از علل ترافیک صبحگاهی و ظهرگاهی در کلانشهر اهواز است، ادامه داد: همچنین یکی دیگر از عوامل ترافیکی مراجعه به مراکز پزشکی و هسته مرکزی شهر است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان بیان کرد: اقدامات لازم جهت کاهش ترافیک از جمله شناور کردن ساعت کاری ادارات و حضور ماموران پلیس راهور در نقاط شلوغ انجام شده است و از شهروندان و رانندگان می‌خواهیم در این زمینه همکاری لازم با ماموران را داشته باشند.