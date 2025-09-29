به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال تراکتور ایران در چارچوب هفته دوم لیگ نخبگان آسیا امشب(دوشنبه ۷ مهرماه) در ورزشگاه یادگار امام تبریز برابر میهمان خود الوحده امارات به میدان رفت که این دیدار در پایان با تساوی بدون گل دو تیم به پایان رسید.

تراکتور صفر – صفر الوحده

تیم داوری:

محمد خالد الهویش (عربستان سعودی)

خلاف زاید الشمامری، یاسر عبدالله السلطان، ماجد محمد الشمرانی (عربستان سعودی)

ناظر بازی: علیشهر نیکیمبائف (ازبکستان)، ناظر داوری: سعد الفضلی (کویت)

داور وی‌ای آر: عبدالله ظفر الشهری، شکری حسین الهونفوش (عربستان سعودی)

گل‌ها: -

کارت زرد: -

کارت قرمز: -

علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی‌فر، شجاع خلیل‌زاده، الکس سدلار، محمد نادری، ایگور پوستونسکی، مهدی شیری، اودیل خامروبکف، مهدی هاشم نژاد، امیرحسین حسین زاده، تومیسلاو اشتراکالی

سرمربی: دراگان اسکوچیچ

ترکیب الوحده: محمد حسن الشمسی، لوکاس پیمنتا، علاءالدین زهیر، روبن فیلیپ، فاوور اگبو، محمد قربانی، جاسم میماس، براهیما دیارا(برناردو فولیا دقیقه ۸۴) ، کایو کوره‌آ، دوشان تادیچ، فاکوندو کروسپزکی.

سرمربی: ژوزه مورایس

نیمه نخست این دیدار بازی پایاپای بود و دو تیم در تلاش بودند با طراحی حملات به گل برسند که در این امر موفق نبودند. قرمز پوشان تراکتور با اتکا به حمایت هوادارانشان در ورزشگاه یادگار امام تبریز فرصت‌های بهتری برای رسیدن به گل داشتند.

در نیمه دوم این دیدار هم دو تیم با وجود تلاش زیاد برای گلزنی در این امر ناکام بودند. بهترین بخت تراکتور برای گلزنی در دقیقه ۸۹ به دست آمد ولی شوت اشتراکالی از داخل محوطه جریمه به تیر افقی دروازه برخورد کرد.

با این نتیجه تراکتور به دومین امتیاز خود در لیگ نخبگان آسیا رسید و الوحده هم ۴ امتیازی شد.