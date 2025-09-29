تفاهم نامه همکاری میان وزیران راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف تامین زیرساخت‌های ارتباطی و هوشمندسازی طرح‌های مسکن حمایتی امضا شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، تامین مسکن برای همکاران فاقد مسکن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است.

در آیین نامه اجرایی تامین مسکن کارکنان دولت، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است سیاست‌های لازم را برای تامین مسکن مناسب کارکنان دولت اتخاذ کند که بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد همکاری دو جانبه وزارت خانه‌های راه و ارتباطات به منظور تامین واحد‌های مسکونی برای کارکنان فاقد مسکن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: به واسطه نزدیکی ماموریت ما با وزارت راه و شهرسازی این تفاهم نامه تنظیم شد و در ادامه مسیر این همکاری‌ها تعمیق می‌شود.

آقای سید ستار هاشمی افزود: بحث تکریم همکاران به ویژه تامین مسکن آنها در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه بوده است و مقرر شد.

در ادامه آقای امیدی معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیحاتی درباره اقدامات وزارت خانه برای تامین مسکن همکاران فاقد مسکن این وزارت خانه ارایه کرد.

بر اساس این تفاهم‌نامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد اراضی مازاد و مناسب ساخت مسکن و همچنین فهرست متقاضیان مسکن واحد شرایط را به وزارت راه و شهرسازی معرفی کند.

وزارت راه و شهرسازی هم مکلف شد تعیین و تغییر کاربری اراضی تخصیص یافته برای اجرای این تفاهم نامه را تسهیل کند.