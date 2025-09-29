پخش زنده
وزیر راه و شهرسازی گفت: برای اجرای سریعتر طرح ملی توسعه شبکه فیبر نوری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهایت همکاری را خواهیم داشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، خانم فرزانه صادق در نشست مشترک با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به میزبانی وزارت ارتباطات برگزار شد افزود: شهر و روستا، فرودگاه، بندر و ریل در قلمرو وزارت راه و شهرسازی است و با پیشرفت فناوری ما باید از راهکارهای سنتی در اداره امور فاصله بگیریم.
وی گفت: در حوزه شهری و روستایی و در جاهایی که قرار است ساخته شود زیرساختها باید بر اساس استاندارهای ارتباطی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طراحی شود.
خانم صادق گفت: در جاهایی که ساخت و ساز انجام شده است طرحی به عنوان توسعه فیبر نوری میتواند کار را مدیریت کند و در این بخش آمادهایم بسترهای مورد نیاز فراهم شود.
وی افزود: درباره کد ملی و کدپستی هم در سامانه املاک و اسکان اقداماتی انجام شده است، اما در این بخش با تعدد سامانهها مواجهیم و از وزارت ارتباطاخت و فناوری اطلاعات در این بخش یاری میطلبم.
خانم صادق درباره تامین مسکن کارکنان فاقد مسکن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعیین پیمانکار قول مساعدت داد و گفت: البته دولت بنا نیست وارد ساخت و ساز شود و فقط نقش تسهیل گری باید داشته باشیم.