مرحله پایانی اردوی آمادهسازی تیم مویتای جوانان ایران برای حضور در بازیهای آسیایی بحرین آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، موی تای کاران دختر و پسر در این اردو تحت هدایت کادر فنی، تمرینات تخصصی و بدنی خود را دنبال میکنند.
ترکیب تیم جوانان مویتای ایران
بخش مبارزه (دختران): باران جانی، روژان بهنامی، محدثه شیبانی، حنانه تقیپور، درسا فرشادپور و مائده صادقزاده
بخش وایکرو (دختران): سودا آقایی و کیمیا همتی مرزی
بخش مبارزه (پسران): سید یاسین موسوی، رضا بخشی، آکام احمدی، امیرمحمد مجیدینیا، ابوالفضل حاجیوند قالبی و اسماعیل جعفری
بخش وایکرو (پسران): امیرعباس ساغری و طاها شریفی
بخش مایموی (پسران): فراز بنیسعید و محمد روحیمفرد
کادر فنی در بخش دختران شامل مستانه سیفآبادی، شاهصنم صدیق و مهتاب حقطلب و در بخش پسران متشکل از محمدعلی یوسفی، مجید خواجوند، علی پاکاعتقاد، عماد غلامی، مقداد کامرانی و کامبیز آریافر است.
همچنین سعید فرهادی به عنوان سرپرست تیمهای ملی در این اردو حضور دارد.
تیم مویتای جوانان ایران ۲۸ مهر عازم منامه بحرین خواهد شد تا در رقابتهای بازیهای آسیایی ۲۰۲۵ حضور یابد.