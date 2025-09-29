وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: آمادگی کامل داریم که زیرساخت‌های شهر هوشمند را برای وزارت راه و شهرسازی فراهم کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، آقای سید ستار هاشمی در نشست مشترک با وزیر راه و شهرسازی که به میزبانی وزارت ارتباطات برگزار شد افزود: ظرفیت های همکاری مشترک فراوانی میان دو وزارت خانه وجود دارد و در برخی کشورها این دو وزارت خانه در یک وزارت خانه تجمیع شده است.

وی گفت: در سال های گذشته شاهد ریزش نیروهای وزارتخانه به خارج کشور یا بخش خصوصی بوده ایم و در این بخش شاید تامین مسکن مشکل را برطرف کند چرا که حدود ۲۹ سال به موضوع مسکن همکارانم در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشده است .

وزیر ارتباطات گفت: با تامین مسکن و رضایت مندی کارکنان قطعا خدمات دهی آنها به مردم افزایش پیدا می کند و شاهد رضایت مندی بیشتر مردم خواهیم بود .

آقای هاشمی افزود: آقای رییس جمهور به طرح جی نف توجه ویژه آرد و ما اگر مشکل کدپستی را رفع کنیم وزارت خانه ها با داده های مناسب روبرو خواهند بود و حکمرانی مناسب خواهند داشت که یک مورد در بحث ناترازی‌ انرژی است و با تحقق جی نف همه مشترکان و‌ میزان مصرفشان قابل تشخیص خواهد بود .

وی در بخش دیگری از سخنانش توجه وزارت راه و شهرسازی را به موضوع شهر هوشمند ارزشمند خواند و گفت: ما هم در این باره آماده‌ایم زیرساخت علی فناورانه را تامین کنیم .

آقای هاشمی گفت: در بحث هوشمند سازی بنادر هم حاضریم یک بندر به عنوان پایلوت انتخاب و زیرساخت هایش هوشمند شود .