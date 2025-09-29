پخش زنده
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد: نهم مهرماه به عنوان روز سالمند معرفی و پویشی تحت عنوان «رُز مهربانی» طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علی صالحی در نشست شورای اجتماعی استان با اشاره به اینکه نهم مهرماه به عنوان روز سالمند معرفی شده است، گفت: در این راستا سازمان بهزیستی پویشی را تحت عنوان «رُ ز مهربانی» طراحی کرده که در سطح کشور پایلوت شده است و ان شاء الله در این روز، سالمندان به شکل شایسته و بایستهای تکریم خواهند شد.
وی با بیان اینکه توسعه صنعت و توسعه یکجانبه در سطح استان سبب ایجاد مشکلات فرهنگی در استان شده است، افزود: امیدواریم بر اساس سند یزد پایدار و برنامه ریزیهای انجام شده، شاهد رفع این مشکلات و رشد و تعالی بخش فرهنگی و اجتماعی استان باشیم.
ارائه آخرین وضعیت مسائل اجتماعی استان و ترسیم آینده نگری در حوزه آسیبهای اجتماعی، طرح موضوع بیمارستان توانبخشی، ارائه طرح چارچوب گفتمان اجتماعی استان و ارائه وضعیت سالمندی استان و جلب مشارکت دستگاهها در این زمینه از مباحث این جلسه بود.