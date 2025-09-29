یکصد و سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما؛ در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی درباره عوامل تأثیرگذار در رسوب کالا در گمرکات کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست گفت: در حدود صد روزی که مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده گرفته‌ام، طبق وعده‌ای که در مجلس داده شد، کارگروه بزرگی تشکیل دادیم تا مشکلات را بررسی کند و به جمع‌بندی خوبی برسیم.

وی افزود: بر اساس این برنامه‌ها، سه اقدام اجرا شد که عبارتند از:

الف) صدور مجوزهای خاص برای موارد ویژه.

ب) اقدامات کوتاه‌مدت که در اختیار دولت است و قرار است موانع آن در دستور کار اصلاح قرار گیرد.

ج) اصلاح قانون در درازمدت.

مدنی‌زاده تأکید کرد: رئیس‌جمهور نیز در این زمینه بسیار همراه هستند و وعده‌هایی برای اصلاحات داده‌اند.

او درباره تحریم‌ها نیز گفت: پیش از این هم تحریم‌ها وجود داشت و ما آمادگی خود را برای شرایط مختلف فراهم کرده‌ایم.

مدنی‌زاده ادامه داد: تقسیم کار بین وزارتخانه‌ها، تأمین مالی بنگاه‌ها، کمک به بنگاه‌های کوچک و کمک به تأمین نقدینگی داخلی، از جمله راهکارهای ما برای مقابله با محدودیت‌ها است.

وی افزود: تیم اقتصادی دولت آماده است برای هرگونه مقابله با محدودیت‌ها اقدام کند و این نشان‌دهنده «پادشکنندگی» دولت است.