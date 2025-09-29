دیدار تراکتور ایران و الوحده امارات در بازی دوم لیگ نخبگان آسیا با تساوی بدون گل در تبریز به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، دیدار این ۲ تیم از ساعت ۱۹.۳۰ با قضاوت محمد خالد الهویش داور عربستان سعودی در ورزشگاه یادگار امام تبریز آغاز شد.

تیم تراکتور بعد از ۱۴۵ روز به ورزشگاه خانگی خود بازگشته و با حمایت هواداران پرشور خود مقابل حریف اماراتی قرار گرفت اما هیچ توپی از خط دروازه ها عبور نکرد.

تراکتوریها که تا امروز نتایج مطلوبی برابر تیم‌های اماراتی کسب کرده اند، در بازی دوم لیگ نخبگان به عنوان تنها نماینده ایران برابر الوحده امارات در میدان حاضر شدند اما با این نتیجه به دومین امتیاز خود در لیگ نخبگان آسیا رسیدند و الوحده هم ۴ امتیازی شد.

بهترین فرصت تراکتور برای گلزنی در دقیقه ۸۹ به دست آمد ولی شوت اشتراکالی از داخل محوطه جریمه به تیر افقی دروازه برخورد کرد.

تنها نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا توانست در بازی نخست خود برابر تیم شباب الاهلی امارات ۱۰ نفره در خانه حریف به تساوی یک بر یک برسد و نتیجه مطلوبی را به دست آورد.