به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان با اشاره به اقدامات چهارساله اخیر مدیریت شهری برای شناخت، حفاظت و احیای بافت تاریخی گفت: اجرای بیش از ۱۲۰ طرح عمرانی و فرهنگی از جمله اقدامات شاخصی است که در این دوره محقق شده و در حال حاضر حدود ۴۰ طرح فعال نیز در دست اجرا قرار دارد.

محمدعلی ایزدخواستی با اشاره به اقدامات چهارساله اخیر مدیریت شهری تاکید کرد: نخستین گام ما شناخت دقیق بافت تاریخی بود؛ در همین راستا ۴۵ هزار پلاک در ۲۰۰۰ هکتار بافت تاریخی و پیرامون آن شناسایی شد و برای هر پلاک ۲۷ شاخص اطلاعاتی ثبت و در یک بانک اطلاعاتی ذخیره شد و علاوه بر این، برای بیش از ۵۰۰ بنای تاریخی پرونده‌های جامع تشکیل و نزدیک به نیم میلیون عکس تاریخی از ادوار مختلف جمع‌آوری شد تا نظام شناختی کاملی از بافت تاریخی در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان بااشاره به احیای ۱۰۰ دهنه بازار و ۱۵۰ خانه تاریخی در اصفهان ادامه داد: بر اساس این شناخت، دستورالعمل جامعی برای رویارویی مدیریت شهری با بافت تاریخی تدوین شده است که به‌عنوان یک ابرطرح در حال اجرا است و این دستورالعمل مبنای طراحی‌های آینده شهر و پروژه‌های توسعه‌ای قرار گرفته تا هر طرحی که در اصفهان اجرا می‌شود، نسبت مستقیم با بافت تاریخی و معماری بومی داشته باشد.

محمدعلی ایزدخواستی با اشاره به اجرای بیش از ۱۲۰ طرح در حوزه بافت تاریخی در چهار سال گذشته افزود: این طرح ها شامل احیای گذرها، نماها، بازارها، میدانگاه‌ها و فضاهای شهری بوده است و به‌عنوان نمونه، نمای بیش از ۱۵۰ خانه در بافت تاریخی که دچار ناهماهنگی بود، اصلاح و بازسازی شد، همچنین در پهنه ۷۲ هکتاری دردشت، حدود هفت کیلومتر محور گردشگری و بیش از ۲۰ میدانگاه و فضای شهری تاریخی احیا شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان با اشاره به اهمیت احیای بازارها تاکید کرد: بازارهای اصفهان روزگاری آن‌چنان گسترده بودند که مسافران از ورودی شمال تا خروجی شهر زیر سقف بازار حرکت می‌کردند، اما بسیاری از این بازارها در طول زمان از بین رفت و طی چهار سال اخیر بیش از ۱۰۰ دهنه بازار از نو احیا و بیش از ۲۰۰ دهنه بازار موجود نیز مرمت شد.