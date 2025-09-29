به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، شهید سید محمد جهان آرا با همراهی تعدادی از جوانان خرمشهر با ابتدایی‌ترین سلاح ممکن موفق شد پیشروی ارتش عراق را برای تصرف سریع خرمشهر متوقف کند و معادلات جنگ را تغییر داد.

بعد از اشغال خرمشهر از سوی دشمن، جهان آرا نقش مهمی را در عملیات شکست حصر آبادان ایفا کرد و دقیقاً ۲ روز بعد از شکست حصر آبادان به شهادت رسید.

روز هفتم مهر ماه و ۲ روز بعد از شکست حصرت آبادان، یک فروند هواپیمای سی -۱۳۰ از اهواز به مقصد تهران در منطقه کهریزک تهران دچار سانحه شد و سقوط کرد.

از جمله شهدای این سانحه تیمسار سرلشکر شهید ولی‌الله فلاحی (جانشین رئیس ستاد مشترک آجا)، سرتیپ شهید موسی نامجو (وزیر دفاع)، سرتیپ خلبان شهید جواد فکوری (مشاور جانشین رئیس ستاد مشترک آجا)، سردار سرلشکر پاسدار شهید یوسف کلاهدوز (قائم مقام فرماندهی کل سپاه) و سردار سرلشکر پاسدار شهید سید محمدعلی جهان‌آرا (فرمانده سپاه خرمشهر) بودند.