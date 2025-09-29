پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال الهلال با پیروزی برابر نسف قارشی به صدر جدول ردهبندی گروه B لیگ نخبگان آسیا صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم مرحله گروهی رقابتهای لیگ نخبگان فوتبال آسیا با برگزاری یک بازی آغاز شد.
در این بازی الهلال عربستان میهمان نسف قارشی ازبکستان بود که در پایان با نتیجه ۳ به ۲ از سد حریفش گذشت.
گلهای الهلال را در این بازی ساوویچ، تئو هرناندز و مارکوس لئوناردو به ثمر رساندند.
الهلال با پیروزی که در این بازی به دست آورد با ۶ امتیاز به صدر جدول ردهبندی گروه B لیگ نخبگان صعود کرد.
تراکتور تنها نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا است که به مصاف الوحده امارات رفته است.