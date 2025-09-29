تیم فوتبال الهلال با پیروزی برابر نسف قارشی به صدر جدول رده‌بندی گروه B لیگ نخبگان آسیا صعود کرد.

صعود الهلال به صدر جدول لیگ نخبگان با برتری مقابل نسف قارشی

صعود الهلال به صدر جدول لیگ نخبگان با برتری مقابل نسف قارشی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم مرحله گروهی رقابت‌های لیگ نخبگان فوتبال آسیا با برگزاری یک بازی آغاز شد.

در این بازی الهلال عربستان میهمان نسف قارشی ازبکستان بود که در پایان با نتیجه ۳ به ۲ از سد حریفش گذشت.

گل‌های الهلال را در این بازی ساوویچ، تئو هرناندز و مارکوس لئوناردو به ثمر رساندند.

الهلال با پیروزی که در این بازی به دست آورد با ۶ امتیاز به صدر جدول رده‌بندی گروه B لیگ نخبگان صعود کرد.

تراکتور تنها نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا است که به مصاف الوحده امارات رفته است.