به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نخستین دوره مسابقات کشوری ساحلی آمادگی جسمانی و تندرستی مردان در ۵ رشته ورزشی ایروبیک، پیلاتس پدل برد، تی ار ایکس (TRX)، کراس ترینینگ و ورزش در آب در بخش آقایان از پنجم تا هفتم مهرماه سال ۱۴۰۴ در مجموعه ورزش‌های ساحلی زنده یاد سیروس قایقران منطقه آزاد انزلی، برگزار شد.

در این مسابقات در بخش ایروبیک اصالت از تهران رتبه نخست را کسب کرد و توکلی از استان خراسان رضوی و امیرعلی نعیمی از یزد دوم و سوم شدند.

در پیلاتس پدل‌برد، علی اسماعیل دوست از گیلان، مرتضی معینی از استان البرز و امین بهاری از استان اصفهان به ترتیب اول تا سوم شدند.

در تی آر ایکس (TRX)، رضا رئوفی از استان گیلان توانست مقاوم نخست را کسب کند و مهدی اسماعیلی از استان مرکزی و امیر عالی پور مرغملک از استان چهار محال و بختیاری به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رشته کراس ترینینگ، هاشم نوزری کیا از استان کهگیلویه و بویراحمد، حسین نجف علیپور از استان یزد و احمد حمزه‌لو از استان قزوین به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش ورزش در آب هم محمد حیدری از استان خوزستان، امیر محمد پورکاظم از استان گیلان و یونس سیم پیچ از استان خراسان رضوی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

این دوره از مسابقات برای نخستین بار از سوی فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی با همت هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی استان گیلان، برگزار شد.