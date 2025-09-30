فیروزی: باوجود آمادگی کامل، نماینده هند به اصفهان نیامد، AFC رسیدگی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس ستاد آسیایی سپاهان گفت: از مسئولان برگزاری و هواداران تشکر و اعلام می‌کنم به دلیل حاضر نشدن نماینده هند، مسابقه فردا در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار نخواهد شد.

به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، هومن فیروزی در خصوص دیدار سپاهان ایران و موهون باگان هند در لیگ قهرمانان آسیا افزود: قرار بود در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا فردا در ورزشگاه نقش‌جهان میزبان نماینده هند باشیم و همه تمهیدات لازم برای این مسابقه در سطح کشور و استان انجام شده است.