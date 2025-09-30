پخش زنده
فیروزی: باوجود آمادگی کامل، نماینده هند به اصفهان نیامد، AFC رسیدگی میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس ستاد آسیایی سپاهان گفت: از مسئولان برگزاری و هواداران تشکر و اعلام میکنم به دلیل حاضر نشدن نماینده هند، مسابقه فردا در ورزشگاه نقشجهان اصفهان برگزار نخواهد شد.
به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، هومن فیروزی در خصوص دیدار سپاهان ایران و موهون باگان هند در لیگ قهرمانان آسیا افزود: قرار بود در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا فردا در ورزشگاه نقشجهان میزبان نماینده هند باشیم و همه تمهیدات لازم برای این مسابقه در سطح کشور و استان انجام شده است.
هومن فیروزی ادامه داد: از فدراسیون فوتبال، هیأت فوتبال، استانداری اصفهان، نیروهای امنیتی و انتظامی و همه عوامل برگزاری مسابقه تشکر میکنم، همه آمادگیها انجام شده است اما متأسفانه نماینده هند از آمدن به کشورمان سر باز زده و امروز جلسه هماهنگی قبل از مسابقه را برگزار کردیم.
وی تاکید کرد: همه عوامل حضور دارند، کارها به خوبی انجام شده اما با توجه به حضور نیافتن نماینده هند، به طور حتمی مسابقه برگزار نمیشود، از هواداران تشکر میکنم و اعلام میکنم این مسابقه برگزار نخواهد شد و به ورزشگاه تشریف نیاورند.
مسئول ستاد آسیایی باشگاه سپاهان گفت: AFC طبق مقررات موضوع را بررسی و کمیته انضباطی AFC کار نامشخص هند را رسیدگی میکند.
هومن فیروزی یادآور شد: در حال حاضر تراکتور و استقلال میزبان تیمها الوحده امارات و المحرق بحرین هستند و این ۲ تیم در کشور حضور دارند و همه شرایط امنیتی، انتظامی، فرهنگی و اجتماعی برای برگزاری مسابقه فراهم است.
وی همچنین گفت: باشگاه فولاد مبارکه سپاهان به عنوان یکی از قدیمیترین باشگاهها، همیشه بهترین میزبانیها را در سطح آسیا داشته است و همه عوامل باشگاه، شرکت فولاد مبارکه و مقامات استان اصفهان آمادگی برگزاری بازی را داریم؛ امیدوارم در نهایت AFC به موضوع رسیدگی کند و نتیجه به سود ما اعلام شود.