به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عیسی آل کثیر مهاجم باتجربه و سرشناس ملوان در تمرینات این تیم با مصدومیت سختی روبه رو شده که تشخیص اولیه درباره او پارگی رباط صلیبی است. اگرچه تقریبا مشخص است که آل کثیر باید به زودی زانوی خود را به تیغ جراحان بسپارد، اما کادر پزشکی ملوان امیدوارند مصدومیت او رباط صلیبی نباشد.

به همین خاطر آل کثیر از زانوی مصدوم خود MRI گرفته و قرار است جواب آن تا عصر سه شنبه به دست کادر پزشکی ملوان برسد. اعضای تیم انزلی چی امیدوار هستند که در جواب MRI پارگی رباط صلیبی آل کثیر تایید نشود و او مدت زمان کوتاه تری از میادین دور باشد.

بدین ترتیب کادر پزشکی ملوان از پاسخگویی در خصوص نوع آسیب دیدگی آل کثیر و میزان دوری او از فوتبال فعلا صحبتی نمی‌کنند و قصد دارند بعد از رسیدن جواب MRI نظر نهایی را بدهند.