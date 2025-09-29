به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرو ناز گیلانی از فعالان نمونه بخش دامپروری و زراعت در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین با اشاره به فعالیت های خود در عرصه دامپروری و کشاورزی گفت: کار ما واقعاً یک کار خانوادگی است که از پدرم شروع شده و سرمایه اولیه و همه چیز از طرف ایشان بود. کارآفرینی که ما آغاز کردیم، اکنون حدود بیست و پنج نفر نیروی ثابت در بخش دامداری برای ما کار می‌کنند، علاوه بر پیمانکاران زیادی که با ما همکاری دارند. در طول یک سال، ما برای افراد مختلف در زمینه‌های گوناگون شغل ایجاد می‌کنیم.

وی گفت: موفقیت در دامداری، بالا بردن تناژ است، و در کشاورزی، که من خودم تأکید زیادی بر آن دارم، بالا بردن تناژ محصول است، اما نه به هر قیمتی. من همیشه پیش خودم فکر می‌کردم که چطور می‌توانم محصولاتی مانند گندم، جو و ذرت تولید کنم که مصرف آب و کود به پایین‌ترین حد ممکن بیاید و بازدهی معقولی داشته باشم. حتی در آبیاری نوینی که پدرم پایه‌گذاری کرد، در کشت کلزا، یونجه و ذرت، با آب بسیار کم به بازدهی معقولی رسیدیم. من فکر می‌کنم پدرم و من این درس را از آلمان آموختیم؛ ایشان در آنجا تحصیل کرده‌اند.

گیلانی گفت: به عنوان یک فعال نمونه، ما چالش‌های زیادی داشتیم، چون تکنولوژی و دستگاه‌های مورد نیاز را نداشتیم. من بارها با مدیر کارخانجات ساخت دستگاه‌ها صحبت کردم و تأکید کردم که باید کار را درست انجام دهیم. از افراد موفقی چون آقای صفاری در ورامین نیز یاد گرفتم. رسیدن به نقطه ایده‌آل سخت است، اما داشتن ایده، عبور از چالش‌ها و دانش، ما را به اینجا رساند.

وی گفت: در حوزه دامپروری، ما دام شیری داریم که تولید اصلی‌مان شیر خام است و مقداری هم تولید گوشت داریم. دام سنگین ما گاو شیری و دام سبک ما گوسفند است. با وجود اینکه پارسال مولدها با مسائلی مواجه شدند و تولید کمی کاهش یافت، اما با توجه به ژنتیکی که پدرم در آن دامداری ایجاد کرده، ما یکی از پیشروهای ژنتیک دامی در کشور هستیم و ان‌شاءالله تولید ما به سطح بالاتری باز خواهد گشت.