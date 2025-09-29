نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت:حضور آگاهانه و با بصیرت مردم بزرگترین سد در برابر توطئه‌ها و فتنه‌های دشمنان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در دیدار دانشجویان و استادان دانشگاه تبریز به مناسبت بازگشایی دانشگاه‌ها با اشاره به چالش‌های چهار دهه گذشته، از فتنه‌های سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی تا فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های خارجی گفت:در حوادث اخیر از دفاع مقدس ۱۲ روزه تا اغتشاشات گذشته، مردم با هوشمندی و هماهنگی، صف واحدی در دفاع از کشور تشکیل دادند؛ تا جایی که حتی گروه‌های خلافکار نیز به احترام مردم دست به اقدام خلاف نزدند.

وی با تاکید بر وحدت داخلی استان افزود: دانشگاه‌ها باید به جای رقابت‌های منفی، به عرصه هم‌افزایی و تقویت آرمان‌های ملی و انقلابی تبدیل شوند.

اعلمی رئیس دانشگاه تبریز هم گفت:دانشگاه‌ها باید نقش خود را به‌ عنوان سنگر تولید علم و تربیت نیروی متعهد در حل مسائل کشور ایفا کنند و در عین حال امید و نشاط علمی و اجتماعی را در جامعه تقویت کنند.

اعلمی سه ماموریت اصلی دانشگاه‌ها را حل مسائل استان و کشور با بهره‌گیری از دانش و فناوری، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی برای پرورش دانشجویان مسئول و انقلابی بیان کرد.

حجت الاسلام انوری رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آذربایجان شرقی نیز نگاه سکولار به تولید علم جدا از ارزش‌های الهی و اخلاقی و نگاه ابزاری به دانشگاه را که در خدمت منافع کوتاه‌مدت و جریان‌های سیاسی قرار می دهد دو آسیب جدی در دانشگاه‌ها برشمرد.