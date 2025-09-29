پخش زنده
مرحله پایانی انتخابی تیم فوتبال نوجوانان ایران امروز (دوشنبه) آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله هفتم اردوی انتخابی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان امروز (دوشنبه) آغاز شد.
۴۲ بازیکنی که در این اردو حضور دارند، از ساعت ۱۵:۳۰ وارد زمین چمن مجموعه تحقیقاتی عصر انقلاب شده و در ۳ زمان ۳۵ دقیقهای به انجام بازی درون تیمی پرداختند.
با توجه به اینکه تیم نوجوانان، آخرین مرحله اردوی انتخابی خود را پشت سر میگذارد، ارمغان احمدی و کادرفنی تیم نوجوانان مانند مراحل قبلی با دقت خاصی به ارزیابی عملکرد بازیکنان در این جلسه تمرینی مشغول شدند.
نفرات حاضر در اردو صبح فردا یک بازی دوستانه برگزار خواهند کرد و پس از آن مراحل انتخابی اردوها به پایان میرسد تا سرمربی تیم، نخستین فهرست خود را برای آغاز اردوهای آمادهسازی حضور در مسابقات گروه D مقدماتی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا اعلام کند.