به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از توزیع ۵۱ هزار بسته نوشت افزار خبر داد و گفت:به همت خیران و مردم نیکوکار تاکنون 51 هزار بسته و سبد تحصیلی تهیه و بین دانش‌آموزان نیازمند استان توزیع شده است.

عسکری‌نژاد افزود: به همت خیران و همراهی مردم، امسال نوشت افزار دانش‌آموزان زیر پوشش کمیته امداد پیش از مهر در اختیارشان قرار گرفته اما، همچنان در زمینه تأمین لباس فرم مدارس و کیف و کفش دانش‌آموزان نیازمند به یاری و همراهی مردم احتیاج داریم.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از هم‌استانی‌های نیکوکار خواست از طریق کد #034*8877* و شماره کارت 6037997950030461 در جشن عاطفه‌ها مشارکت کنند؛ و امکان تحویل کمک‌های غیرنقدی مانند نوشت افزار، کوله‌پشتی و پارچه برای دوخت لباس فرم در پایگاه‌های کمیته امداد و مراکز نیکوکاری سراسر استان فراهم است.