همزمان با ماه مهر، دانش آموزان مدارس استان با برپایی جشن عاطفهها به یاری همکلاسیهای کم بضاعت خود رفتند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از توزیع ۵۱ هزار بسته نوشت افزار خبر داد و گفت:به همت خیران و مردم نیکوکار تاکنون 51 هزار بسته و سبد تحصیلی تهیه و بین دانشآموزان نیازمند استان توزیع شده است.
عسکرینژاد افزود: به همت خیران و همراهی مردم، امسال نوشت افزار دانشآموزان زیر پوشش کمیته امداد پیش از مهر در اختیارشان قرار گرفته اما، همچنان در زمینه تأمین لباس فرم مدارس و کیف و کفش دانشآموزان نیازمند به یاری و همراهی مردم احتیاج داریم.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از هماستانیهای نیکوکار خواست از طریق کد #034*8877* و شماره کارت 6037997950030461 در جشن عاطفهها مشارکت کنند؛ و امکان تحویل کمکهای غیرنقدی مانند نوشت افزار، کولهپشتی و پارچه برای دوخت لباس فرم در پایگاههای کمیته امداد و مراکز نیکوکاری سراسر استان فراهم است.