ساخت هتل آپارتمان با ۲۴ واحد اقامتی در شهرک صنعتی اشنویه
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اشنویه از ساخت هتل آپارتمان با ۲۴ واحد اقامتی در شهرک صنعتی اشنویه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ تاسا در جریان بازدید فرماندار اشنویه از این طرح عمرانی گفت:این پروژه با زیربنای ۱۳۸۰ مترمربع در سه طبقه در حال احداث بوده که شامل ۲۴ واحد اقامتی با ظرفیت پذیرش ۸۰ نفر طراحی شده است.
وی بیان کرد: مجموعه دارای سالن غذاخوری مجزا بوده و میتواند پاسخگوی بخشی از نیازهای اقامتی شهرستان در حوزه گردشگری و بازرگانی باشد.
وی بیان کرد:پیشرفت فیزیکی این طرح تاکنون به ۵۰ درصد رسیده و با بهرهگیری از ۳۰ میلیارد تومان آورده شخصی و ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی مصوب در دست اجراست.
وی گفت:بر اساس برنامهریزیها، هتلآپارتمان کارین در سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرماندار اشنویه در این بازدید ضمن قدردانی از سرمایهگذاری صورت گرفته، این طرح را گامی مهم در توسعه زیرساختهای گردشگری و ارتقای جایگاه اقتصادی شهرستان دانست و بر حمایت و تسهیل امور برای تسریع در تکمیل پروژه تأکید کرد.