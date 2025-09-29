برگزاری مانور مشترک نجات از ارتفاع با در تکاب
بمناسبت روز آتش نشانی مانور مشترک نجات از ارتفاع با تکنیک دسترسی با طناب و عملیات اطفای حریق در تکاب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ محمد الطافی مسؤل آتش نشانی و خدمات ایمنی تکاب گفت: بمناسبت روز آتش نشانی مانور مشترک نجات از ارتفاع با تکنیک دسترسی با طناب و عملیات اطفای حریق در تکاب برگزار شد.
الطافی افزود: این مانور با هدف ارتقای توان عملیاتی و تجهیزاتی نیروهای امدادی، افزایش هماهنگی و تعامل بین سازمانها و تمرین مشترک در مواجهه با حوادثی نظیر حریق، سقوط از ساختمان، ارتفاع و چاه اجرا شد.
وی گفت: این مانور با همکاری مشترک آتشنشانی و خدمات ایمنی تکاب، واحد ایمنی و آتشنشانی شرکت معدن طلای زرشوران، جمعیت هلالاحمر شهرستان تکاب، مرکز فوریتهای پزشکی تکاب، فوریتهای برق منطقهای تکاب ودبیر حوادث غیرمترقبه فرمانداری شهرستان برگزار شد.