همایش یکروزه آموزشی، ترویجی کشاورزی با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی به میزبانی شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی استان ، در کرمان برگزار شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت: همایش آموزشی، ترویجی و معرفی سبد کودی، با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی با مشارکت فعال بیست شرکت تولیدکننده کود، فعال و دانش‌بنیان برگزار شد.

محمدمحسن قاسمی افزود:تمرکز بر معرفی سبد‌های کودی است که علاوه بر افزایش بهره‌وری، دانش‌بنیان بوده و یاری رسان امنیت غذایی است.

در این همایش، شرکت‌های حاضر آخرین دستاورد‌های خود در حوزه تولید کود‌های پیشرفته را معرفی کردند و. کارگزاران وکشاورزان نیز فرصت یافتند تا با مشاوره‌های تخصصی، بهترین راهکار‌ها را برای مدیریت تغذیه گیاهی مزارع و باغات خود بر اساس نیاز‌های منطقه‌ای بیابند.

این برنامه آموزشی برای تقویت زنجیره تولید و مصرف نهاده‌های کشاورزی و با تأکید بر اجرای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اجرا شد.